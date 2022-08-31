محمدزاده وفتح علييفا تحصدان الفضية والبرونزية في بطولة أوروبا للشطرنج في التشيك

براغ، 31 أغسطس، أذرتاج

اختتمت بطولة اوروبا للشطرنج للإناث المنظمة في عاصمة التشيك براغ.

وفي الجولة الاخيرة تعادلت جوناي محمدزاده مع الكساندره مالتسيفكا البولندية وجوهر عبد الله يفا مع نانا دزاقنيدزي الجورجية وليمان حاجييفا مع يولانته زاوادسكا البولندية فيما تغلبت عُلْوِيّة فتح علييفا على زميلتها جولنار محمدوفا وخانيم بالاجايفا على أليسيا سليويجكا البولندية وسبينة إبراهيموفا على ميخالينا رودزينسكا البولندية.

وفاز بالبطولة مونيكا سوتشكو البولندية التي تعادلت في الجولة الاخيرة مع ليليت مكرتشيان الارمينية لترفع رصيدها الى 5ر8 نقاط فيما حصدت محمدزاده الفضية وفتح علييفا البرونزية بنفس الرصيد 8 نقاط.

كما استقرت محمدوفا بالمركز الـ15 برصيد 7 نقاط وعبد الله يفا وبالاجايفا بالمركزين الـ19 والـ20 بنفس النقاط بينما ظلت حاجييفا بالمركز الـ23 برصيد 5ر6 نقاط وإبراهيموفا بالمركز الـ52.