جدول الجولة الخامسة بدوري الممتاز
AzerTAg.az
باكو، 31 أغسطس، أذرتاج
تنطلق الجولة الخامسة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم غدا.
1 سبتمبر، الخميس
كبز كنجة – قراباغ أغدام، طاقم الحكام أقايف وزينالوف وعبد الله يف وحاجييف وحمزة زاده وابراهيموف، ملعب غابالا المركزي، غابالا
3 سبتمبر، السبت
شاماخي – توران طاووس، طاقم التحكيم الله وردييف وحسينوف وقولييف وبايراموف، ملعب شاماخي المركزي، شاماخي
نفطجي باكو – سومغايت، طاقم الحكام أومودلو وإمامي ومحمدوف وقربانوف، ملعب باكسيل أرينا، باكو
4 سبتمبر، الأحد
صباح باكو – صبائل باكو، طاقم التحكيم إسماعيلي وطالبوف وبايراموف وجليلوف، ملعب بنك ريسبوبليكا أرينا، باكو
زيرة باكو – غابالا، طاقم التحكيم جباروف ويوسفوف وعلييف ورحيموف، ملعب مجمع زيرة الرياضي، زيرة، باكو
|
ت
|
الاندية
|
ل
|
ف
|
ت
|
خ
|
هـ
|
ن
|
1
|
صباح
|
4
|
4
|
0
|
0
|
10-2
|
12
|
2
|
قراباغ
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9-1
|
9
|
3
|
غابالا
|
4
|
3
|
0
|
1
|
8-3
|
9
|
4
|
نفطجي
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9-5
|
9
|
5
|
صبائل
|
4
|
1
|
1
|
2
|
6-6
|
4
|
6
|
توران طاووس
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1-2
|
4
|
7
|
زيرة
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4-6
|
4
|
8
|
سومغايت
|
4
|
0
|
2
|
2
|
0-5
|
2
|
9
|
شاماخي
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2-9
|
1
|
10
|
كبز
|
4
|
0
|
0
|
4
|
4-14
|
0
ويتصدر قائمة الهدافين شيدايف لاعب قراباغ برصيد 4 أهداف ويليه ميكيلس لاعب صباح برصيد 3 أهداف.
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