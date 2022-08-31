جدول الجولة الخامسة بدوري الممتاز

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

تنطلق الجولة الخامسة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم غدا.

1 سبتمبر، الخميس

كبز كنجة – قراباغ أغدام، طاقم الحكام أقايف وزينالوف وعبد الله يف وحاجييف وحمزة زاده وابراهيموف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

3 سبتمبر، السبت

شاماخي – توران طاووس، طاقم التحكيم الله وردييف وحسينوف وقولييف وبايراموف، ملعب شاماخي المركزي، شاماخي

نفطجي باكو – سومغايت، طاقم الحكام أومودلو وإمامي ومحمدوف وقربانوف، ملعب باكسيل أرينا، باكو

4 سبتمبر، الأحد

صباح باكو – صبائل باكو، طاقم التحكيم إسماعيلي وطالبوف وبايراموف وجليلوف، ملعب بنك ريسبوبليكا أرينا، باكو

زيرة باكو – غابالا، طاقم التحكيم جباروف ويوسفوف وعلييف ورحيموف، ملعب مجمع زيرة الرياضي، زيرة، باكو

ت الاندية ل ف ت خ هـ ن 1 صباح 4 4 0 0 10-2 12 2 قراباغ 3 3 0 0 9-1 9 3 غابالا 4 3 0 1 8-3 9 4 نفطجي 4 3 0 1 9-5 9 5 صبائل 4 1 1 2 6-6 4 6 توران طاووس 3 1 1 1 1-2 4 7 زيرة 4 1 1 2 4-6 4 8 سومغايت 4 0 2 2 0-5 2 9 شاماخي 4 0 1 3 2-9 1 10 كبز 4 0 0 4 4-14 0

ويتصدر قائمة الهدافين شيدايف لاعب قراباغ برصيد 4 أهداف ويليه ميكيلس لاعب صباح برصيد 3 أهداف.