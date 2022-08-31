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    رياضة


    جدول الجولة الخامسة بدوري الممتاز

    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥‎٢]

    باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

    تنطلق الجولة الخامسة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم غدا.

    1 سبتمبر، الخميس

    كبز كنجة – قراباغ أغدام، طاقم الحكام أقايف وزينالوف وعبد الله يف وحاجييف وحمزة زاده وابراهيموف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

    3 سبتمبر، السبت

    شاماخي – توران طاووس، طاقم التحكيم الله وردييف وحسينوف وقولييف وبايراموف، ملعب شاماخي المركزي، شاماخي

    نفطجي باكو – سومغايت، طاقم الحكام أومودلو وإمامي ومحمدوف وقربانوف، ملعب باكسيل أرينا، باكو

    4 سبتمبر، الأحد

    صباح باكو – صبائل باكو، طاقم التحكيم إسماعيلي وطالبوف وبايراموف وجليلوف، ملعب بنك ريسبوبليكا أرينا، باكو

    زيرة باكو – غابالا، طاقم التحكيم جباروف ويوسفوف وعلييف ورحيموف، ملعب مجمع زيرة الرياضي، زيرة، باكو

    ت

    الاندية

    ل

    ف

    ت

    خ

    هـ

    ن

    1

    صباح

    4

    4

    0

    0

    10-2

    12

    2

    قراباغ

    3

    3

    0

    0

    9-1

    9

    3

    غابالا

    4

    3

    0

    1

    8-3

    9

    4

    نفطجي

    4

    3

    0

    1

    9-5

    9

    5

    صبائل

    4

    1

    1

    2

    6-6

    4

    6

    توران طاووس

    3

    1

    1

    1

    1-2

    4

    7

    زيرة

    4

    1

    1

    2

    4-6

    4

    8

    سومغايت

    4

    0

    2

    2

    0-5

    2

    9

    شاماخي

    4

    0

    1

    3

    2-9

    1

    10

    كبز

    4

    0

    0

    4

    4-14

    0

    ويتصدر قائمة الهدافين شيدايف لاعب قراباغ برصيد 4 أهداف ويليه ميكيلس لاعب صباح برصيد 3 أهداف.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الخامسة بدوري الممتاز
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