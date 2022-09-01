بعد لقاء مع رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا: شارل ميشيل يدلي ببيان صحفي

باكو، 1 سبتمبر (أذرتاج)

أدلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ببيان صحفي حول مخرجات الاجتماع الثلاثي مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان في بروكسل.

تقدم أذرتاج الترجمة العربية للبيان الصحفي للرئيس شارل ميشيل:

كما اتفقنا في اجتماعنا الأخير في مايو، استضفت اليوم هنا الرئيس الأذربيجاني علييف ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان.

كانت هذه رابع مناقشاتنا بهذا الشكل. ركزت مناقشاتنا على التطورات الأخيرة في جنوب القوقاز والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكلا البلدين.

كانت تبادلاتنا مفتوحة ومثمرة - وأود أن أشكر كلا الزعيمين على ذلك. قمنا بمراجعة مجموعة كاملة من القضايا المدرجة على جدول أعمالنا.

ومن دواعي السرور أن نلاحظ اتخاذ بعض الخطوات في المضي قدما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعنا الأخير.

اتفاق السلام

اتفقنا اليوم على تكثيف العمل الجوهري للمضي قدمًا في معاهدة السلام التي تحكم العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وكلفنا وزيري الخارجية بالاجتماع في غضون شهر واحد للعمل على مشروع نص المعاهدة.

القضايا الإنسانية

كما أجرينا مناقشة مفصلة حول القضايا الإنسانية، بما في ذلك إزالة الألغام والمحتجزين ومصير المفقودين.

سيواصل الاتحاد الأوروبي مشاركته في هذه المسائل.

قضايا الحدود

استعرضنا التقدم المحرز في جميع المسائل المتعلقة بترسيم الحدود وأفضل السبل لضمان استقرار الوضع.

اتفقنا على أن الاجتماع القادم للجان الحدود سيعقد في بروكسل في نوفمبر.

خطوط المواصلات

استعرضنا التقدم المحرز في المناقشات حول الشروط المتعلقة بافتتاح خطوط المواصلات.

مع كل هذه المناقشات، أود أن أؤكد أنه من المهم سعي كلا الجانبين لاستعداد سكانهما لسلام دائم طويل الأجل.

تعد الرسائل العامة أمرًا بالغ الأهمية في هذا الصدد.-في مثل هذا السياق الحساس، ان كل كلمة يتحدث عنها المجتمع تُسمع من قبل الجانب الآخر ويتم تقييمها.

الاتحاد الأوروبي على استعداد لزيادة دعمه نحو سلام دائم طويل الأجل. وسيواصل الاتحاد الأوروبي أيضًا المساهمة من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية لصالح كلا البلدين وسكانهما.

لقد اتفقنا على الاجتماع مرة أخرى بهذا الشكل بحلول نهاية نوفمبر القادم.