وزير الدفاع يحضر حفل تخريج في الاكاديمية البحرية العسكرية واكاديمية القوات الجوية في تركيا

باكو، 1 سبتمبر (أذرتاج)

بتعليمات من رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف، يواصل وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف زيارة عمل يقوم بها إلى تركيا الدولة الشقيقة للمشاركة في العديد من الفعاليات التي أقيمت في يومنا هذا بمناسبة الذكرى المئوية ليوم النصر في تركيا، حسبما أفادت وكالة اذرتاج.

في 31 أغسطس، أقيم حفل تخريج الأكاديمية البحرية وأكاديمية القوات الجوية بجمهورية تركيا.

وألقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان كلمة وهنأ الخريجين خلال الحفل.

حضر الجنرال ذاكر حسنوف وممثلي الدول الأخرى الذين يزورون تركيا حفل التخريج في الأكاديميتين.