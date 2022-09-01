  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند

    ٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 1 سبتمبر (أذرتاج)

    تقع قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند في سفح سلسلة جبال قره باغ. الاسم السابق للقرية اركوناش.

    احتلتها القوات المسلحة لأرمينيا في 2 أكتوبر عام 1992.

    قام الجيش الاذربيجاني بتحرير القرية في 23 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت لأعمال إعادة البناء والاعمار اثناء فترة الاحتلال.

    AZERTAG.AZ :قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٢٢:٣٢]
    ممثلون عن وسائل الاعلام الجماهيرية الاجنبية المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة يزورون زنكزور الشرقية المحررة من الاحتلال الارميني
    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٠٨:٤٩]
    اعمال انشاء الطريق البري الجديد السريع من باكو الى الحدود مع الاتحاد الروسي مستمرة على قدم وساق
    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٠٨:٠٤]
    صحفيون أجانب يزورون مدينة شوشا
    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية إيمان بيناسي لمحافظة كلبجار
    قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند