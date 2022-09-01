باكو، 1 سبتمبر (أذرتاج) تقع قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند في سفح سلسلة جبال قره باغ. الاسم السابق للقرية اركوناش. احتلتها القوات المسلحة لأرمينيا في 2 أكتوبر عام 1992. قام الجيش الاذربيجاني بتحرير القرية في 23 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية. تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت لأعمال إعادة البناء والاعمار اثناء فترة الاحتلال.

AZERTAG.AZ : قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند

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