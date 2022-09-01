شارل ميشيل: تبادل آرائنا كان مفتوحا ومثمرا

باكو، 1 سبتمبر (أذرتاج)

كانت هذه رابع مناقشاتنا بهذا الشكل. ركزت مناقشاتنا على التطورات الأخيرة في جنوب القوقاز والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكلا البلدين.

كان تبادل أفكارنا مفتوحة ومثمرة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل في تصريح صحفي أدلى به عقب اللقاء الثلاثي الذي عقده مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان في 31 أغسطس في بروكسل.

أعرب شارل ميشيل عن شكره لزعيمي كلا البلدين على تبادل الآراء المثمر والمفتوح قائلا: " قمنا بمراجعة مجموعة كاملة من القضايا المدرجة على جدول أعمالنا. ومن دواعي السرور أن نلاحظ اتخاذ بعض الخطوات في المضي قدما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعنا الأخير."