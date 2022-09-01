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    شارل ميشيل: اتفقنا على عقد الاجتماع التالي للجنة الحدود في بروكسل في نوفمبر

    ٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١١:٢٠]

    باكو، 1 سبتمبر (أذرتاج)

    قال شارل ميشل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في تصريح ادلى به عقب اللقاء الثلاثي في بروكسل: "استعرضنا التقدم المحرز في جميع المسائل المتعلقة بترسيم الحدود وأفضل السبل لضمان استقرار الوضع."

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم التوصل الى اتفاق على عقد الاجتماع القادم للجان الحدود في بروكسل في نوفمبر القادم.

    AZERTAG.AZ :شارل ميشيل: اتفقنا على عقد الاجتماع التالي للجنة الحدود في بروكسل في نوفمبر
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