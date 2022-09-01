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    شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تقديم دعمه لتحقيق السلام الطويل والمستدام

    ٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١١:٤٠]

    باكو، 1 سبتمبر (أذرتاج)

    استعرضنا التقدم المحرز في المناقشات حول الشروط المتعلقة بافتتاح خطوط المواصلات.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل في تصريح صحفي أدلى به عقب اللقاء الثلاثي الذي عقده مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان في 31 أغسطس في بروكسل.

    وأضاف شارل ميشل قائلا: "مع كل هذه المناقشات، أود أن أؤكد أنه من المهم سعي كلا الجانبين لاستعداد سكانهما لسلام دائم طويل الأجل. تعد الرسائل العامة أمرًا بالغ الأهمية في هذا الصدد. في مثل هذا السياق الحساس، ان كل كلمة يتحدث عنها المجتمع تُسمع من قبل الجانب الآخر ويتم تقييمها.

    الاتحاد الأوروبي على استعداد لزيادة دعمه نحو سلام دائم طويل الأجل. وسيواصل الاتحاد الأوروبي أيضًا المساهمة من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية لصالح كلا البلدين وسكانهما."

    AZERTAG.AZ :شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تقديم دعمه لتحقيق السلام الطويل والمستدام
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