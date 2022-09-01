الرئيس إلهام علييف يحضر حفل تبادل الوثائق الموقعة بشأن انشاء جامعة اذربيجانية إيطالية مشتركة

روما، 1 سبتمبر (أذرتاج)

أقيم حفل تبادل الاتفاقيات الموقعة حول التعاون الاكاديمي بين جامعة "أدا" الأذربيجانية و5 جامعات إيطالية شهيرة وهي جامعة لويس كويدو كارلي وجامعة سابينزا بروما وجامعة تورين للتكنيك وجامعة بولونيا آلما ماتر وجامعة ميلان للتكنيك في 1 سبتمبر بروما.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حضر الحفل.

في البداية جرى تبادل الاتفاقيات.

ثم ألقى رئيس جمهورية أذربيجان كلمة في الحفل.

ثم ألقى وزيرة الدولة لدى وزارة الانتقال البيئي في إيطاليا السيدة وانيا قاوا ونائبة رئيس جامعة لويس جويدو كارلي البروفيسورة باولو سيفيرينو ورئيس جامعة "أدا" البروفيسور حافظ باشايف كلمات في الحفل.

في ختام الحفل التقطت صورة جماعية تذكارية.

يشار الى ان الجامعة الإيطالية الأذربيجانية المشتركة ستعد كوادر متخصصة في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد. الى جانب ذلك، ستكون الجامعة صرحا علميا سيشهد تطبيق التجارب والمستجدات التكنولوجية والابتكارات في مجالات الزراعة وصناعة التغذية والهندسة والطاقة الكهربائية والمعدات الالكترونية والنقل وهندسة البنية التحتية والهندسة المعمارية وبناء المدن والتصميم والعلوم الاجتماعية وإدارة الاعمال والدراسات الإيطالية وغيرها من المجالات.