الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مبنى سفارة أذربيجان في إيطاليا
AzerTAg.az
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٣:٠٣]
روما، 1 سبتمبر (أذرتاج)
حضر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف حفل افتتاح مبنى جديد لسفارة أذربيجان في إيطاليا في 1 سبتمبر.
أحاط السفير الاذربيجاني محمد احمد زاده رئيسَ أذربيجان علما بالظروف المهيأة في المبنى.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٢٥]
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٣:٠٢]
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥١]
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١١:٤٠]
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١١:٢٠]
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١١:٠٦]
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٢:٢٠]
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢١]
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٠:٤٩]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٠٨:٤٥]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٢٥]
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٣١]
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٣٦]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٢:٣٩]
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:١٦]
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٢١:٢٢]
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٤٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك