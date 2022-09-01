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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مبنى سفارة أذربيجان في إيطاليا

    ٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٣:٠٣]

    روما، 1 سبتمبر (أذرتاج)

    حضر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف حفل افتتاح مبنى جديد لسفارة أذربيجان في إيطاليا في 1 سبتمبر.

    أحاط السفير الاذربيجاني محمد احمد زاده رئيسَ أذربيجان علما بالظروف المهيأة في المبنى.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مبنى سفارة أذربيجان في إيطاليا
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