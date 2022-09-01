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    سياسة


    حكمت حاجييف: نقدر تقديرا عاليا دور رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي

    ٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٨]

    باكو، 1 سبتمبر، (اذرتاج)

    نقدر دور شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات كتبها مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

    قال مساعد الرئيس "إننا نقدر تقديرا عاليا مساعدة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل وفريقه في مفاوضات معاهدة السلام الثنائية والتطبيع بين أرمينيا وأذربيجان. وصرح الرئيس إلهام علييف مرارا وتكرارا بموقف اذربيجان في هذا الصدد".

    AZERTAG.AZ :حكمت حاجييف: نقدر تقديرا عاليا دور رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي
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