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    أذربيجان: 561 إصابة بكورونا في 1 سبتمبر

    ٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 1 سبتمبر، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 561 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 595 مصاب من الفيروس خلال 1 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 813 ألف و998 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 800 ألف و722 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و805 مريض منهم ويستمر علاج 3 آلاف و471 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4 آلاف و71 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و159 ألف و317 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 561 إصابة بكورونا في 1 سبتمبر
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