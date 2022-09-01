أذربيجان: 561 إصابة بكورونا في 1 سبتمبر

باكو، 1 سبتمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 561 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 595 مصاب من الفيروس خلال 1 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 813 ألف و998 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 800 ألف و722 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و805 مريض منهم ويستمر علاج 3 آلاف و471 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4 آلاف و71 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و159 ألف و317 فحص طبي.