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    رئيس أذربيجان إلهام علييف يلتقي نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما

    ٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٢٥‎]

    روما، 1 سبتمبر، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا في 1 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس إلهام علييف في قصر كويرينالي روما.

    استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رئيس أذربيجان إلهام علييف.

    وقدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر.

    ثم التقطت صورة جماعية للرئيسين.

    AZERTAG.AZ : رئيس أذربيجان إلهام علييف يلتقي نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما
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