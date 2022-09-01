أذربيجان: تطعيم 1290 جرعة من لقاح كورونا في 1 سبتمبر

باكو، 1 سبتمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1290 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 1 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 235 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و184 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 734 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و137 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و861 ألف و686 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و374 ألف و137 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و863 ألف و269 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و364 ألف و943 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و259 الف و337 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.