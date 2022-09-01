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    مجموعة من الاعلاميين في زيارة قريتي زابوخ وسوس

    ٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]

    باكو، 1 سبتمبر، (اذرتاج)

    قام مجموعة من الإعلاميين بزيارة الى قريتي زابوخ وسوس لمحافظة لاتشين الخاضعة لسيطرة أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج انه شارك في الزيارة الخبراء العسكريون والعسكريون من لاتشين، إلى جانب الصحفيين أيضا.

    في البداية، شاهدوا المنازل والمباني الإدارية والغابات التي أحرقها الأرمن في قرية زابوخ. عندما غادرت العائلات الأرمينية القرية أحرقت عدة منازل ومنطقة الغابات.

    شهد الصحفيون نفس المشهد في قرية سوس أيضا. خلال 30 عاما من الاحتلال للأرميني، لم يتم إجراء أي تحسينات في قرية سوس. كما دمر العدو مصنع الخرسانة في القرية والغابات.

    AZERTAG.AZ :مجموعة من الاعلاميين في زيارة قريتي زابوخ وسوس
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