روما، 1 سبتمبر، أذرتاج عقد لقاء 1 سبتمبر في روما بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو دراغي على انفراد. وجرى في البداية حفل استقبال الرئيس إلهام علييف. واصطف حرس الشرف على مقدم الرئيس الأذربيجاني. واستقبل رئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو دراغي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. واستعرض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو دراغي حرس الشرف. عرض ممثلو الدولة والحكومية في ايطاليا على الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فيما عرض اعضاء وفد أذربيجان على رئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو دراغي. ثم التقطت صورة جماعية لرئيس الدولة إلهام علييف ورئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو دراغي.

AZERTAG.AZ : لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو دراغي

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