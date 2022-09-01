رئيس ايطاليا: افتتاح مبنى جديد لسفارة أذربيجان في روما نموذج مهم لعلاقات الصداقة بين البلدين

روما، 1 سبتمبر، أذرتاج

قال رئيس ايطاليا سيرجيو ماتاريلا في لقاء منعقد مع رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم إننا نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ30 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وافتتحتم صباح اليوم مبنى جديدا لسفارة أذربيجان. وذلك نموذج مهم لعلاقات الصداقة بين ايطاليا وأذربيجان.

واضاف الرئيس ماتاريلا قائلا إنني ممتن جدا باعادة استقبالكم هنا بقصر كويريناله بعد زيارة عام 2020م التي أنبأت عن اهمية استراتيجية لعلاقاتنا وأنا متشرف وأهلا وسهلا مرة اخرى السيد الرئيس.