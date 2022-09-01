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    الرئيس إلهام علييف: جميع الاتفاقيات التي تم التوصل اليها تجد تعابيرها في الواقع

    ٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٩:١٠]

    روما، 1 سبتمبر، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقاء منعقد مع نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا إن جميع الاتفاقيات التي تم التوصل اليها بين أذربيجان وايطاليا تجد تعابيرها في الواقع.

    واكد الرئيس علييف على أننا قد وقعنا على وثيقة مهمة في الشراكة الاستراتيجية عندما التقينا معكم هنا للمرة الماضية. وفي الوقت ذاته، كنا قد تحدثنا عن انشاء جامعة ايطالية أذربيجانية واليوم قد اتخذت خطوة مهمة نحو إنشاء جامعة ايطالية أذربيجانية.

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