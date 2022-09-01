 شاماخي الرديف يتغلب على غابالا الرديف بثلاثة مقابل اثنين

شاماخي، 1 سبتمبر، أذرتاج

تغلب شاماخي الرديف على غابالا الرديف ضيفه بثلاثة اهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.

وقاد المباراة المنظمة على ملعب شاماخي المركزي بعاصمة المحافظة الحكم رحيموف بمساعدة عباسوف وايبيشوف وايدينوف أمام 300 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الارض حسينلي د64 وقولييف د66 وعلي زاده د71 فيما جاء هدفا الضيف من طرف مرسلوف د10 وأسدوف د89.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

واضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع شاماخي الرديف الى المركز الثامن برصيد 3 نقاط فيما تراجع غابالا الرديف الى المركز الخامس بنفس القدر من الرصيد.