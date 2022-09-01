توران طاووس الرديف يفوز على كبز الرديف

طاووس، 1 سبتمبر، أذرتاج

فاز نادي توران طاووس الرديف على كبز كنجة الرديف بثلاثة اهداف مقابل واحد في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة المنظمة على ملعب طاووس المركزي بعاصمة المحافظة الحكم بكروف بمساعدة سلطانوف وقولييف وإيمان زاده أمام 500 مشجع.

وجاءت اهداف صاحب الارض من أقدام أقازاده د10 وتقييف د38 واويس علي د90 بينما سجل هدف الضيف الوحيد وردييف د45+2.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء د59 عن حرمان الخصم من فرصة هدف مؤكد.

واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وارتفع توران طاووس الرديف الى المركز الثاني بهذا الفوز رافعا رصيده الى 6 نقاط بينما تراجع كبز الرديف الى المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.