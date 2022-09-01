سومغايت، 1 سبتمبر، أذرتاج خسر نادي زيرة باكو الرديف أمام سومغايت الرديف مضيفه بهدف دون رد في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم. وقاد المباراة المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت الحكم رجبوف بمساعدة سليمانوف وتيموروف وبايراموف أمام 70 مشجعا. وجاء هدف صاحب الارض الوحيد من طرف همتوف د77. وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي. واضاف الحكم 5 دقائق بدل الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني. وبهذا الفوز صعد سومغايت الرديف الى المركز السابع برصيد 3 نقاط فيما ظل زيرة الرديف بالمركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة.

AZERTAG.AZ : زيرة الرديف يخسر امام سومغايت الرديف بهدف يتيم

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