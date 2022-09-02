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    سياسة


    ممثلو القوات الجوية التركية في زيارة الى أذربيجان

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [٠٧:٢٦]

    باكو، 2 سبتمبر (أذرتاج)

    يقوم مجموعة من طواقم الطيارين والفنيين للقوات المسلحة لتركيا بزيارة أذربيجان للمشاركة في تدريبات "نسر تورآذ - 2022" التكتيكية المشتركة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان التدريبات يسبقها تنفيذ إسكان الطواقم والتخطيط الميداني وغيرها من الاعمال الإدارية الفنية.

    ستبدأ التدريبات المشتركة في 5 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :ممثلو القوات الجوية التركية في زيارة الى أذربيجان
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