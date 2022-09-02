ممثلو القوات الجوية التركية في زيارة الى أذربيجان
AzerTAg.az
٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [٠٧:٢٦]
باكو، 2 سبتمبر (أذرتاج)
يقوم مجموعة من طواقم الطيارين والفنيين للقوات المسلحة لتركيا بزيارة أذربيجان للمشاركة في تدريبات "نسر تورآذ - 2022" التكتيكية المشتركة.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان التدريبات يسبقها تنفيذ إسكان الطواقم والتخطيط الميداني وغيرها من الاعمال الإدارية الفنية.
ستبدأ التدريبات المشتركة في 5 سبتمبر.
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