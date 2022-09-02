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    بحث مسائل التعاون في الامن الغذائي بين أذربيجان وباكستان

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [٠٧:٤١]

    باكو، 2 سبتمبر (أذرتاج)

    أقيم اجتماع عبر الاتصال المرئي بين وفدي وكالة الامن الغذائي الأذربيجانية ووزارة الامن الغذائي والبحوث لباكستان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجرا تبادل الآراء في توقيع اتفاقية بشأن الحجر النباتي وحمايته بين الحكومتين الأذربيجانية والباكستانية والاعتراف المتبادل لشهادات الامن الغذائي والبيطرية للبضائع الموجودة تحت الرقابة البيطرية، والمسائل الأخرى.

    استعرض الطرفان في الحفل إمكانيات التعاون في العديد من الاتجاهات الجديدة، طرحت اقتراحات للمزيد من توسيع نطاق العلاقات الثنائية وتبادل التجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

    أعرب الجانبان عن يقينهما من تطوير العلاقات في مجالات التجارة المتبادلة للمنتجات النباتية ومنتجات الحجر النباتي الأخرى وغيرها من المجالات.

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