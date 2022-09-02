بحث آفاق العلاقات بين مجلس الاعيان الأردني والبرلمان الاذربيجاني

باكو، 2 سبتمبر (أذرتاج)

التقت لجنة الاخوة الأردنية – الأذربيجانية في مجلس الاعيان الأردني خلال اجتماع عقدته امس الخميس برئاسة مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي سفيرَ جمهورية أذربيجان لدى الأردن إيلدار سليموف.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات سيما البرلمانية.

وأشاد الرحيمي بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه العلاقات بين البلدين الصديقين خصوصا في الجوانب الاقتصادية والسياسية بجهود الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والسعي لمواصلة العمل والتعاون من اجل الارتقاء بها الى مستويات افضل وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

بدوره أشاد السفير إيلدار سليموف بالدور الكبير والفاعل الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني من اجل إحلال الامن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع الأردن. في هذا الخصوص، يتوقع تنفيذ مشاريع ثقافية واقتصادية مختلفة وتنظيم زيارات متبادلة لأعضاء كلا البرلمانين.