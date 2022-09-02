تجاوز عدد ضحايا الكوارث الطبيعية في باكستان 1.2 ألف شخص

باكو، 2 سبتمبر، (أذرتاج)

لقي ما لا يقل عن 1208 شخص مصرعهم وأصيب 6082 آخر نتيجة الأمطار الموسمية والفيضانات المستمرة في باكستان منذ منتصف يونيو.

أفادت وكالة اذرتاج أن هذه المعلومات منشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان. تم تدمير أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرق وأكثر من 1.1 مليون منزل (حوالي 436 ألف منها غير صالحة للاستعمال تماما) ونفق أكثر من 733 الف حيوان.

أثرت الفيضانات والانهيارات الأرضية المستمرة بشكل سلبي على حياة أكثر من 33 مليون شخص. وشاركت وحدات من القوات الجوية والبحرية الباكستانية وطيران الجيش ومعدات هندسية عسكرية في عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة من الكارثة الطبيعية.

حشدت القيادة المدنية والعسكرية لباكستان جميع الموارد والقدرات المتاحة للتخفيف من عواقب الكارثة الطبيعية. في بداية شهر أغسطس، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد بسبب الوضع الخطير وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة.

بتعليمات من الرئيس إلهام علييف، خصصت أذربيجان مليوني دولار كمساعدات إنسانية لباكستان الصديقة.