نائب رئيس الوزراء يلتقي سفير ايران في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
باكو، 2 سبتمبر (اذرتاج)
باكو، التقى نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطفايف في 2 سبتمبر سفير ايران لدى أذربيجان سيد عباس موسوي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الطرفين ناقشا في اللقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومسائل التعاون. وأكدا أهمية المزيد من تطوير التعاون المفيد بين أذربيجان وايران ومواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة.
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