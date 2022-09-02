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    رئيس أذربيجان يشير الى ضرورة التعاون الوثيق والتنسيق لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٤]

    باكو، 2 سبتمبر (أذرتاج)

    ثمة حاجة الى التعاون الوثيق والتنسيق لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان في كلمة في موضوع "دور أذربيجان في ضمان امن الطاقة" ألقها في النسخة الـ48 لمنتدى تشيرنوبيو الدولي المقام في إيطاليا.

    قال الرئيس إلهام علييف: "لهذا الغرض، بدأنا الحوار مع الاتحاد الاوروبي رسميا في مجال الطاقة. يشمل هذا الحوار ليس فقط مجال الغاز الطبيعي فحسب بل الجوانب الأخرى لسوق الطاقة وسيما الطاقة الكهربائية وقطاعات الطاقة الهيدروجينية والطاقة الخضراء أيضا."

    AZERTAG.AZ :رئيس أذربيجان يشير الى ضرورة التعاون الوثيق والتنسيق لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة
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