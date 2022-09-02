رئيس أذربيجان: منذ ما يزيد عن 10 سنين، وتحول بلدنا الى مُصدّر موثوق للغاز لدول الجوار

باكو، 2 سبتمبر (أذرتاج)

جاء استغلال حقول الغاز العملاقة في المرحلة الثانية من استراتيجيتنا للطاقة. ان حجم احتياطيات الغاز المؤكدة لاذربيجان يقدر بـ2.6 ترليون متر مكعب.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان في كلمة في موضوع "دور أذربيجان في ضمان امن الطاقة" ألقها في النسخة الـ48 لمنتدى تشيرنوبيو الدولي المقام في إيطاليا.

كما شدد رئيس أذربيجان في كلمته على ان أذربيجان تحولت الى مصدّر موثوق للغاز الطبيعي لدول الجوار، منذ ما يزيد عن 10 سنوات.