الرئيس إلهام علييف: نخطط تصدير نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الى السوق الإيطالية في هذا العام

باكو، 2 سبتمبر (أذرتاج)

منذ تشغيل مشروع "تاب" وهو المرحلة الرئيسية والأخيرة لممر الغاز الجنوبي حتى الآن، أي بعد مرور سنة ونصف، أصبحت أذربيجان مصدّرة للغاز الطبيعي الى 3 بلدان أوروبية الى جانب تركيا وجورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان في كلمة في موضوع "دور أذربيجان في ضمان امن الطاقة" ألقها في النسخة الـ48 لمنتدى تشيرنوبيو الدولي المقام في إيطاليا.

كما قال رئيس أذربيجان ان 13.5 مليار متر مكعب من الغاز قد تم تصديره الى أوروبا خلال الفترة المنصرمة بينما يشكل 11.7 مليار متر مكعب منه حصة إيطاليا. أضاف الرئيس: " نخطط في هذا العام زيادة حجم الغاز وتصدير نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الى السوق الإيطالية في هذا العام"، حسبما قال الرئيس إلهام علييف.