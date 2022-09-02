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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: بين أذربيجان وإيطاليا حوار سياسي نشط

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 2 سبتمبر، (أذرتاج)

    زيارتي إلى إيطاليا هذه المرة ناجحة للغاية. خلال هذه الزيارة، التقيت خلالها رئيس إيطاليا ورئيس وزرائها. وناقشنا في هذين اللقاءين العديد من القضايا المتعلقة بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين بلدينا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة بعنوان "دور أذربيجان في ضمان أمن الطاقة" ألقاها في منتدى تشيرنوبيو الدولي الثامن والأربعين المنعقد في إيطاليا.

    أشار الرئيس الاذربيجاني إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قبل أربع سنوات وقال إن ذلك يظهر أن هناك حوارا سياسيا نشطا بين بلدينا.

    وأكد الرئيس: "خلال اجتماعاتنا المقبلة، أضفنا قضايا جديدة ومهمة للغاية إلى جدول أعمالنا الثنائي. واحد منهم هو مجال التعليم. كما ناقشنا ليست قضايا الطاقة والتنمية الاقتصادية فقط وبل القضايا التعليمية أيضا".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: بين أذربيجان وإيطاليا حوار سياسي نشط
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