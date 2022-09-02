تشيرنوبيو، 2 سبتمبر، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي والرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة بين جمهورية أذربيجان والمملكة العربية السعودية في مدينة تشيرنوبيو الإيطالية. أفادت وكالة أذرتاج أن خالد بن عبد العزيز الفالح نقل إلى الرئيس إلهام علييف تحيات ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتهنئته بتحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال. وأعرب الرئيس إلهام علييف عن امتنانه على التهنئة وطلب نقل تحياته إلى ملك المملكة العربية السعودية. واعرب الوزير عن ارتياحه لسرعة تنفيذ أعمال الترميم وإعادة الإعمار في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال. وتم خلال المحادثة تبادل الآراء حول تطوير العلاقات الاقتصادية وبما فيها المشروع الذي تنفذه شركة "أكوا باور" السعودية في مجال الطاقة المتجددة في بلادنا، وكذلك حول التعاون في مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز. تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن زيارة عدد من الشركات ورجال الأعمال السعوديين الى الأراضي المحررة بحلول نهاية العام الجاري.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلتقي وزير الاستثمار السعودي في تشيرنوبيو

اتفاق مبدئي حول زيارة عدد من الشركات ورجال الأعمال السعوديين الى الأراضي الأذربيجانية المحررة بحلول نهاية العام الجاري

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