الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة مراسل جريدة "İl Sole 24 Ore" في تشيرنوبيو

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلتقي وزير الاستثمار السعودي في تشيرنوبيو

اتفاق مبدئي حول زيارة عدد من الشركات ورجال الأعمال السعوديين الى الأراضي الأذربيجانية المحررة بحلول نهاية العام الجاري