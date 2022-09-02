الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة مراسل جريدة "İl Sole 24 Ore" في تشيرنوبيو
AzerTAg.az
٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٠٢]
تشيرنوبيو، 2 سبتمبر، (أذرتاج)
تحدث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 2 سبتمبر في حوار أجراه معه روبرتو بونكورني مراسل صحيفة "İl Sole 24 Ore" في مدينة تشيرنوبيو الإيطالية.
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