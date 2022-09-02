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    الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة مراسل جريدة "İl Sole 24 Ore" في تشيرنوبيو

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٠٢]

    تشيرنوبيو، 2 سبتمبر، (أذرتاج)

    تحدث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 2 سبتمبر في حوار أجراه معه روبرتو بونكورني مراسل صحيفة "İl Sole 24 Ore" في مدينة تشيرنوبيو الإيطالية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة مراسل جريدة "İl Sole 24 Ore" في تشيرنوبيو
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    الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة مراسل جريدة "İl Sole 24 Ore" في تشيرنوبيو الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة مراسل جريدة "İl Sole 24 Ore" في تشيرنوبيو الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة مراسل جريدة "İl Sole 24 Ore" في تشيرنوبيو