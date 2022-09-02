أذربيجان: 437 إصابة و8 وفيات من كورونا في 2 سبتمبر

باكو، 2 سبتمبر، (أذرتاج)

سجلت إصابة 437 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 554 مصاب وتوفي 8 مصابين بالفيروس خلال 2 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 814 ألف و435 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 801 ألف و276 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و813 مريض منهم ويستمر علاج 3346 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3191 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و162 ألف و508 فحص طبي.