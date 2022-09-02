إيطاليا شريك تجاري رئيسي طويل الأمد لأذربيجان

باكو، 2 سبتمبر، (أذرتاج)

تلعب إيطاليا دور الشريك التجاري الرئيسي لأذربيجان منذ فترة طويلة. تحتفظ إيطاليا بأولويتها في كل من حجم التجارة وعمليات التصدير لبلدنا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه إذا نظرنا في المؤشرات الإحصائية للعلاقات التجارية بين البلدين، فنلاحظ معدل نمو سريع. في الفترة ما بين اشهر يناير - يوليو من العام الجاري، بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وإيطاليا 11 مليارا و73 مليونا و487 ألف دولار أمريكي ويزيد هذا الرقم 2.5 مرة عن العام الماضي (كان في العام الماضي 4 مليارات و618 مليون و952 ألف دولار أمريكي).

بلغت قيمة الصادرات من أذربيجان إلى إيطاليا 10 مليارات و901 مليون و469 ألف دولار أي بزيادة قدرها 6 مليارات و544 مليون و85 ألف دولار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ان الوقود المعدني والنفط والمنتجات النفطية والمواد القارية والشموع المعدنية هي الحصة الرئيسية في التصدير .

خلال سبعة أشهر، استوردت أذربيجان من إيطاليا منتجات بقيمة 172 مليون و18 ألف دولار: المفاعلات النووية والمراجل والمعدات والأجهزة الميكانيكية وأجزائها ومنتجات المعادن الحديدية والمستحضرات الصيدلانية.