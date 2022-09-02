أذربيجان: تطعيم 1206 جرعة من لقاح كورونا في 2 سبتمبر

باكو، 2 سبتمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1206 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 2 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 266 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و174 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 658 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و108 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و862 ألف و892 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و374 ألف و403 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و863 ألف و443 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و365 ألف و601 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و259 الف و445 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.