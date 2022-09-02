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    الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى إيطاليا

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [٢١:٣٦]

    ميلان، 2 سبتمبر (أذرتاج)

    اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زيارة عمل الى جمهورية إيطاليا في 2 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج انه كان في وداعه على ارض المطار كبار مسئولين للحكومة الإيطالية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى إيطاليا
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