ميلان، 2 سبتمبر (أذرتاج) اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زيارة عمل الى جمهورية إيطاليا في 2 سبتمبر. أفادت وكالة أذرتاج انه كان في وداعه على ارض المطار كبار مسئولين للحكومة الإيطالية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى إيطاليا

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