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    أذربيجان: وسائل الطيران والطواقم للجيش التركي مستعدة للمشاركة في تدريب "نسر تورآذ 2022"

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [٢٢:١٠]

    باكو، 2 سبتمبر (أذرتاج)

    صرحت وزارة الدفاع الأذربيجانية لأذرتاج أن العسكريون الاتراك والطائرات التركية التي ستشارك في التدريبات الجوية التكتيكية المشتركة "نسر تورآذ 2022" وصلت إلى أذربيجان.

    "سيتم تنفيذ المهام المتعلقة بتخطيط الأنشطة المشتركة للقوات الجوية للبلدين، ودراسة التفاعل وقابلية التنسيق القتالي، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات البحث والإنقاذ خلال التدريبات التي ستبدأ في 5 سبتمبر، حسبما أفادت الوزارة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: وسائل الطيران والطواقم للجيش التركي مستعدة للمشاركة في تدريب "نسر تورآذ 2022"
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