باكو، 2 سبتمبر (أذرتاج) تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية يليجه لمحافظة كلبجار الحدودية اليوم في 2 سبتمبر في الساعة 15:00 لاطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة لارمينيا في قرية يوخاري شورجا في محافظة باساركيتشار. كذلك تعرضت شاحنتان للتموين العسكري للجيش الاذربيجاني لإطلاق النار الأرميني. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان كلتا الشاحنتين تضررتا. لا خسائر في صفوف الجنود الاذربيجانيين. اسكت الجيش الاذربيجاني نقاط نيران الجانب الأرميني بالرد المناسب عليها.

AZERTAG.AZ : مواقعنا في كلبجار تتعرض لاطلاق النار من قبل الجانب الأرميني

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده