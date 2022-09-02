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    سياسة


    مواقعنا في كلبجار تتعرض لاطلاق النار من قبل الجانب الأرميني

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [٢٢:١١]

    باكو، 2 سبتمبر (أذرتاج)

    تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية يليجه لمحافظة كلبجار الحدودية اليوم في 2 سبتمبر في الساعة 15:00 لاطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة لارمينيا في قرية يوخاري شورجا في محافظة باساركيتشار. كذلك تعرضت شاحنتان للتموين العسكري للجيش الاذربيجاني لإطلاق النار الأرميني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان كلتا الشاحنتين تضررتا.

    لا خسائر في صفوف الجنود الاذربيجانيين.

    اسكت الجيش الاذربيجاني نقاط نيران الجانب الأرميني بالرد المناسب عليها.

    AZERTAG.AZ :مواقعنا في كلبجار تتعرض لاطلاق النار من قبل الجانب الأرميني
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