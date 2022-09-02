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    أذربيجان وتركيا تدمجان أنظمتهما في الحكومة الالكترونية

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [٢٢:٣٢]

    باكو، 2 سبتمبر (أذرتاج)

    أعلنت تركيا وأذربيجان، الخميس 1 سبتمبر، عن جهود رائدة لدمج أنظمة الدولة الإلكترونية في البلدين، بحسب وكالة الأناضول.

    ذكر علي طه كوج، رئيس مكتب التحول الرقمي في تركيا، أن تركيا ستشارك معلوماتها وخبراتها مع أذربيجان، مشيرًا إلى ان نظام الحكومة الإلكترونية في تركيا يبلغ من العمر 14 عامًا ويتمتع بمعدل "رضا" في نسبة ما يزيد عن 95٪.

    وقال في مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود في "تكنوفيتس" وهو أكبر حدث تقني في تركيا : "كدولتين ، نعمل على تنويع عملنا وتحسين تقنياتنا".

    وشدد على أنه تم إنشاء روابط توجيه متبادلة في المواقع الإلكترونية الخاصة بالدولتين.

    وقال "نعتقد أن هذا الجسر الرقمي الذي أنشأناه مع أذربيجان سيكون مثالا للعالم كله في هذا المجال".

    وقال "إن عملية اندماجنا التي ستبدأ في مجال التعليم، ستتطور يومًا بعد يوم وستنتشر في مناطق مختلفة."

    صرح عُلوي مهدييف رئيس وكالة الدولة الأذربيجانية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية لدى رئاسة البلد (أسان) في مؤتمر صحفي بأنه مع هذه الخطوة ، سيتمكن مواطنو أذربيجان وتركيا من الوصول بسهولة إلى الخدمات البيروقراطية الثنائية.

    وأضاف أن "تكامل أنظمة الحكومة الإلكترونية هو نتيجة العلاقات الوثيقة بين البلدين".

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