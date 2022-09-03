باكو، 3 سبتمبر، (اذرتاج) تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني لإطلاق النار 19 مرة خلال اليوم الماضي من قبل الوحدات المسلحة الارمينية. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه محافظتي كلبجر ولاتشين تعرضت لإطلاق النار 16 مرة من المواقع الارمينية الواقعة في اتجاه مقاطعتي باساركيجار وقاراكيلسه. كما تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني لإطلاق النار 3 مرات من قبل أعضاء العصابات الارمينية المسلحة غير الشرعية في الأراضي الأذربيجانية الموجودة تحت دائرة مسئولية قوات حفظ السلام الروسية. ولا خسائر في الأرواح والعتاد للجيش الأذربيجاني. ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على هذه الخروقات في هذا الاتجاه.

AZERTAG.AZ : مسلحون أرمن في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية تطلق النار على الجيش الأذربيجاني

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