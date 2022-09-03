الرئيس إلهام علييف: لدينا خطط كبيرة لدعوة المزيد من الشركات الإيطالية إلى أذربيجان

باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

لدينا خطط كبيرة لدعوة المزيد من الشركات الإيطالية لإنشاء محطات طاقة الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مقابلة مع صحيفة "İl Sole 24 Ore" في مدينة تشيرنوبيو الإيطالية.

وقال رئيس الدولة: "خلال لقائي مع رئيس الوزراء أمس استعرضنا قيمة العقود (التي تمولها أذربيجان) المنفذة في أذربيجان من قبل الشركات الإيطالية. وتبلغ قيمة تلك العقود أكثر من عشرة مليارات دولار. فإن إيطاليا ممثلة بشكل جيد في أذربيجان".

وأعرب الرئيس الأذربيجاني عن ثقته في أن إيطاليا ستحتفظ بمكانتها الثانية بعد تركيا في المناطق المحررة من الاحتلال خلال عملية إعادة الإعمار بأكملها.