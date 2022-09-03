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    الرئيس الاذربيجاني: تعمل تركيا وأذربيجان كفريق واحد تجاه العديد من القضايا في المنطقة

    ٠٣.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:١٧]

    باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

    تركيا دولة قوية على المستوى العالمي وبالطبع، إعلان التحالف الذي وقعناه مع تركيا خلال العام الماضي هو عامل مهم للغاية للاستقرار الإقليمي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مقابلة مع صحيفة "İl Sole 24 Ore" في مدينة تشيرنوبيو الإيطالية.

    قال الرئيس إن علاقاتنا أصبحت أقوى بعد انتهاء حرب قاره باغ الثانية التي قدمت فيها تركيا الدعم السياسي والمعنوي لأذربيجان.

    "تعمل تركيا وأذربيجان كفريق واحد تقريبا تجاه العديد من القضايا في المنطقة. وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار من قبل الجميع".

    AZERTAG.AZ :الرئيس الاذربيجاني: تعمل تركيا وأذربيجان كفريق واحد تجاه العديد من القضايا في المنطقة
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