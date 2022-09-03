الرئيس إلهام علييف: إيطاليا دعمت بقوة مقاربة أذربيجان من الاتحاد الأوروبي

باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

يتم تنفيذ شراكتنا مع إيطاليا بنجاح. أخذ جدول أعمالنا الثنائي يزداد، وجزؤه الرئيسي هو الطاقة والتجارة. لكن هذه ليست الموضوعات الوحيدة. شهدنا يوم أمس في المبنى الجديد لسفارتنا احتفالا رائعا خصص لتبادل الوثائق المتعلقة بإنشاء الجامعة الإيطالية الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مقابلة مع صحيفة "İl Sole 24 Ore" الإيطالية ردا على سؤال حول الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين البلدين.

وقال رئيس الدولة: "إننا نتعاون بنشاط في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان. تدعم إيطاليا دائما وبقوة مقاربة أذربيجان من الاتحاد الأوروبي. دعمت إيطاليا دائما جهودنا لبناء تعاون أوثق مع منظمة حلف شمال الأطلسي. بالطبع، يعد جسر الطاقة البالغ طوله 3500 كيلومتر جسرا لأمن الطاقة، والذي يربط باكو بالساحل الإيطالي اليوم. هذا لا ينطبق على إيطاليا فقط. أنا متأكد من أن إيطاليا ستكون دولة ستنقل موارد أذربيجان الهيدروكربونية إلى أنحاء أخرى من أوروبا".

أكد الرئيس إلهام علييف أن مواضيع الطاقة والاقتصاد والتنمية التجارية مدرجة في جدول الأعمال الثنائي وأشار إلى أن إيطاليا هي الشريك التجاري الرئيسي لأذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، بيان حول الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك التعليم والثقافة وعدد من المجالات الأخرى في حيذ التنفيذ.