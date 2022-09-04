وزير الخارجية يلتقي المبعوث الخاص ليونسكو للدبلوماسية الثقافية

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية جيهون بايراموف 3 سبتمبر اليوم سفيرة النوايا الحسنة والمبعوث الخاص ليونسكو للدبلوماسية الثقافية هيدوا سيري.

قالت الخارجية في بيان إن الوزير بايراموف اكد بامتنان على فعاليات هيدوا سيري لقاء السلام عبر العالم ومشاريع كثيرة العدد نفذتها في هذا السياق. ورفع الشكر لسيري على اهتمامها بمشروع "ياث ارت كامب" المنظم في شوشا من قبل اللجنتين الوطنيتين لكل من أذربيجان وأندورا لدى يونسكو وكذلك وزارة الثقافة. وشدد الوزير على اهمية شوشا بالنسبة لاذربيجان محيطا محاورته علما باعمال اعادة البناء والاعمار والانشاء والتأهيل المنفذة في المدينة عقب تحريرها وكذلك بفعاليات دولية عديدة منظمة فيها. واستلفت انتباه الجانب المقابل الى مواجهة أذربيجان منذ اول ايام استعاد خلالها استقلاله العدوان الحربي وتحريره اراضيه بحرب الـ44 يوما الوطنية عام 2020م اراضيه من الاحتلال الارميني وببذله جهودا ترمي في الوقت الحاضر الى تطبيع العلاقات على اساس القانون الدولي وضمان السلام.

وشكرت هيدوا سيري على اللقاء. واكدت على أن هذه هي الزيارة الثالثة لها التي تقوم بها لاذربيجان خلال العام الجاري. وقالت إنها تشيد بتقاليد التعايش السلمي جماعيا بين منتسبي مختلف الاديان والجماعات العرقية الشتى في أذربيجان في ظل التسامح الشامل. وتحدثت سفيرة النوايا الحسنة والمبعوث الخاص للدبلوماسية الثقافية ليونسكو عن مشروع "طريق الى السلام" مبلغة بامتنان أن أذربيجان يدعم ذلك مضيفة أن تمثال السلام الذي هي مؤلفته نصب في باكو عام 2015م بحضور النائبة الاولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا.

وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول الاعمال المنفذة من جانب أذربيجان في المجال الانساني بما فيه في مجالات تنمية العلم والتعليم والثقافة وكذلك حول تخصيص منح دراسية لطلبة للبلدان النامية وتخصيص المساعدات الانسانية لتلك البلدان وغيرها من المسائل.