الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس الاتحادين الدولي والاوروبي للكاراتيه

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 3 سبتمبر اليوم رئيس الاتحادين الدولي والاوروبي للكاراتيه أنطونيو اسبينوس.

شهد اللقاء ذكر تقديم الدعم على مستوى الدولة الى جميع انواع الرياضة في أذربيجان بما فيه الكاراتيه وكذلك انجازات البلد في مجال الرياضة. وتم التشديد على الانجازات التي حققها لاعبو الكاراتية الاذربيجانيون في مسابقات الرياضة الدولي الكبيرة خاصة في الالعاب الاولمبية.

وجرى الحديث في اللقاء عن اهمية بطولة الكاراتيه 1 دوري الممتاز اهم مسابقات الاتحاد الدولي للكاراتيه التي تنظم حاليا في باكو مع الاشارة الى أن تنظيم هذه البطولة في أذربيجان دليل آخر على استضافة البلد بالمستوى العالي الفعاليات الرياضية الدولية المهمة.

ورفع رئيس الدولة الشكر لأنطونيو اسبينوس على الدعم المقدم لفعاليات الاتحاد الأذربيجاني للكاراتيه.

وتم التأكيد في اللقاء وبامتنان على أن هذا النوع من الرياضة يحظى باهتمام كبير في البلد عن جانب عدد كبير من الشباب والاطفال.