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    أذربيجان: تطعيم 1333 جرعة من لقاح كورونا في 3 سبتمبر

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٢ [٠٢:٠٥‎]

    باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1333 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 3 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 299 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و201 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 714 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و119 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و864 ألف و225 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و374 ألف و702 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و863 ألف و644 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و366 ألف و315 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و259 الف و564 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 1333 جرعة من لقاح كورونا في 3 سبتمبر
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