أذربيجان: 612 إصابة و9 وفيات من كورونا في 3 سبتمبر

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

سجلت إصابة 612 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 431 مصاب وتوفي 9 مصابين بالفيروس خلال 3 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 815 ألف و47 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 801 ألف و707 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و822 مريض منهم ويستمر علاج 3518 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4025 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و166 ألف و533 فحص طبي.