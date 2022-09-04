رئيس روسيا يتصل برئيس أذربيجان هاتفيا

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

اتصل رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 3 سبتمبر.

ونوقشت الاوضاع الجارية في جنوب القوقاز مناقشة شاملة خلال المكالمة الهاتفية. وأشير الى وجوب ضمان الاستقرار والامن عند الحدود بين ارمينيا واذربيجان والجهود المنسقة في تسوية علاقات الاقتصاد والنقل في المنطقة فيما تم التصديق في هذا السياق على عزم زعماء روسيا واذربيجان وارمينيا على تحقيق متتال للاتفاقيات الثلاثية الرئيسية المؤرخة في 10 نوفمبر عام 2020م و11 يناير و26 نوفمبر عام 2021م.

وقدم الرئيس إلهام علييف معلومات حول لقائه برئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان ورئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل في بروكسل 31 أغسطس.

واستعرضت خلال المكالمة الهاتفية بعض المسائل العملية لجدول الاعمال الثنائي ومن ضمنها الشؤون الخاصة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والطاقوية والانسانية.

وذكر أن الاتصالات ستستمر.