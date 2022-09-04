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    سياسة


    مواقع جيش أذربيجان تتعرض لطلقات نارية عبر الحدود في كلبجار ولاتشين

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:١٤]

    باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن مواقع جيش أرمينيا استهدفت خلال الفترة ما بين عصر 3 سبتمبر وصباح 4 سبتمبر مواقع جيش أذربيجان في محافظتي كلبجار ولاتشين من مواقعها في محافظات باسار كيجار وجوريس وقره كيلسة عبر الحدود الدولية بطلقات نارية متقطعة باستخدام الاسلحة مختلفة العيار.

    ولا خسائر في الأرواح والعتاد للجيش الأذربيجاني.

    واتخذت وحدات جيش أذربيجان تدابير الرد بالمثل.

    AZERTAG.AZ :مواقع جيش أذربيجان تتعرض لطلقات نارية عبر الحدود في كلبجار ولاتشين
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