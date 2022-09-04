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    لاعبا الكاراتيه الاذربيجانيان يحصدان البرونزيتين الأخريين في بطولة دوري الممتاز في باكو

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٢٤]

    باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

    حصد لاعبا الكاراتيه الاذربيجانيان البرونزيتين الأخريين في بطولة دوري الممتاز للكاراتيه 1 المنظمة في باكو.

    تغلب تورقوت حسنوف الذي يتنافس في الزنة الـ84 كغ على الايراني بروشابي فيما حصل عليها مراد حاجي زاده المتنافس في الزنة الزائدة عن 84 كغ بسبب عدم خروج الجورجي أركانيا للتنافس لاصابة.

    وقد سبق أن حصد البرونزية تورال أقالارزاده المتنافس في الزنة الـ67 كغ.

    ويشارك في البطولة الدولية 348 لاعب للكاراتيه من 58 بلدا.

    AZERTAG.AZ :لاعبا الكاراتيه الاذربيجانيان يحصدان البرونزيتين الأخريين في بطولة دوري الممتاز في باكو
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